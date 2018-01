Steve Bannon stapt op als baas van conservatieve website Breitbart

Breitbart maakte het nieuws dinsdag bekend. Financiers van Breitbart zouden volgens The New York Times zijn vertrek hebben geëist uit onvrede over zijn negatieve uitlatingen over Trump.

Bannon stelt in het boek onder meer dat hij twijfelt aan de geestelijke gezondheid van president Donald Trump.

Ook heeft hij zich in het boek negatief uitgelaten over zijn zoon Donald Trump junior. Bovendien bevestigt Bannon de rol die Trump jr. zou hebben gespeeld in het aannemen van geheime informatie van de Russen tijdens de verkiezingscampagne.

Topadviseur

Bannon wordt gezien als een van de architecten van het presidentschap van Trump en een van de drijvende krachten achter veel van zijn omstreden beleidspunten. Tot half augustus was Bannon een van de topadviseurs van Trump.

Hij moest zijn functie opgeven nadat John Kelly was aangetreden in het Witte Huis als nieuwe stafchef. Daarna keerde Bannon terug naar het mede door hem opgericht Breitbart News.

Fictie

Het boek Fire and Fury van journalist Michael Wolff heeft de afgelopen dagen heel veel stof doen opwaaien. Wolff heeft een jaar lang rondgelopen in het Witte Huis en interviewde voor zijn boek tientallen (oud-)medewerkers van Trump.

Trump zelf stelt dat het boek "fictie" is en verwijt Wolff alle uitspraken en anekdotes te hebben verzonnen.