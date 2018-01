Venezuela houdt grenzen met Aruba, Bonaire en Curaçao gesloten

Volgens Maduro smokkelen maffioso waardevolle spullen en voedsel van Venezuela naar de eilanden en loopt dat de spuigaten uit. El Aissami klaagt dat nog steeds geen bijeenkomst op hoog niveau is geweest over de problemen met de smokkel.

Er verdwijnen ''door deze criminaliteit strategische goederen die de diensten voor ons volk en de kwaliteit van het leven in Venezuela ernstig ondermijnen''.

Venezuela zou volgens diplomatieke Venezolaanse bronnen bereid zijn de blokkade onmiddellijk op te heffen, zodra het beoogde overleg tussen het Zuid-Amerikaanse land en Nederland en de Nederlandse eilanden begint.

El Aissami eist op Twitter dat een concreet actieplan in werking treedt tegen de maffiosi die straffeloos opereren. Willemstad stelde eerder dat de maatregelen van Caracas schadelijk zijn en dat Nederland en de ABC-eilanden altijd bereid zijn samen te werken.

Regering

De Nederlandse regering is formeel niet op de hoogte gesteld de Venezolaanse blokkade. "Dat is teleurstellend", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ''constructieve gesprekken" met de Venezolanen om tot een oplossing van de smokkelpraktijken te komen. Vrijdag is er een nieuw overleg gepland. Het ministerie gaat ervan uit dat, ''als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien”.

Minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath is teleurgesteld in de beslissing van Venezuela. "Samen met Aruba is Curaçao al enkele dagen in nauw overleg met Venezuela over de bestrijding van de smokkel. We hebben daarover ook al afspraken gemaakt. Dan vind ik het jammer dat het land zich op deze manier opstelt’', aldus Rhuggenaath.

Volgens Rhuggenaath hebben de bewoners van de eilanden er veel last van dat geen groente en fruit vanuit het buurland wordt aangevoerd. Ook het vliegverkeer heeft hinder.

De premier zegt hoop te hebben dat Venezuela snel de grenzen weer opent. ''Daar is ons beleid ook volledig op gericht.''

Slepende crisis

Het ruim 30 miljoen inwoners tellende Venezuela grenst aan de eilanden die op geringe afstand van de kust liggen. Aruba ligt op slechts 30 kilometer afstand. De slepende politieke en economische crisis in Venezuela en de nijpende tekorten in Venezuela voeren de spanning op. Maduro heeft gedreigd de grens met Colombia te sluiten. Hij stelt dat de tekorten in zijn land het gevolg zijn van een economische oorlog tegen zijn land en regering.

De commissie Financiën van het door Maduro aan de kant geschoven parlement heeft berekend dat het land de hoogste inflatie ter wereld kent. Die was in 2017 2616 procent. Het bruto binnenlandse product bleef krimpen, in 2017 met 15 procent, aldus parlementariër Rafael Guzmán van de oppositie tegen Maduro.

Het olierijke Venezuela heeft onder Maduro en zijn voorbeeld en voorganger Hugo Chávez (1954-2013) met olie-inkomsten gesmeten en werd verrast door de daling van de olieprijs. De economie is ingestort en de oppositie uitgeschakeld.