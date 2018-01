Zuid-Korea gaat alsnog akkoord met afspraken 2015 over troostmeisjes

Zuid-Korea beloofde de door Japan geboden schadeloosstelling van omgerekend 7,4 miljoen euro te evenaren en te bekijken waarvoor dat geld kan worden ingezet, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

De deal uit 2015 was bedoeld om de zaak definitief af te handelen, maar een nieuwe Zuid-Koreaanse regering had later kritiek op de onderhandelingen. In het akkoord was de schadeloosstelling afgesproken en beloofde Zuid-Korea een beeld van een troostmeisje voor de Japanse ambassade in Seoul te verwijderen.

Van de vele vrouwen die door Japanse militairen zijn misbruikt, zijn er nog 47 in leven.