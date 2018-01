Waterpeil blijft stijgen in Europese landen

Nijmegen heeft de Waalkade afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting van de kade betekent onder meer dat een deel van het stads- en streekvervoer moet omrijden. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting zal duren.

De gemeente haalt verkeersborden, bankjes en stroomkasten weg. De straatverlichting langs de Waalkade is afgeschakeld. Parkeren op de kade was al eerder verboden. Voertuigen die er nu nog staan worden weggesleept.

Het is in de afgelopen vijftien jaar maar één keer eerder gebeurd dat de Waalkade overstroomde. Door de aanleg van nevengeulen komt de waterstand in de grote rivieren bijna nooit meer zo hoog.

Seine afgezet

Vanwege de hoge waterstand in de Seine hebben de autoriteiten in Parijs verschillende wegen en paden langs de oevers afgezet.

De waterstand van de rivier bereikte maandag een niveau van bijna 4 meter. Volgens berichten in de media zou de waterstand nog verder kunnen stijgen.

Voetgangers en fietsers mogen niet langer een kilometerslang park betreden aan beide oevers van de Seine, waar ook cafés en speeltuinen zijn, bevestigde de politie. De hoge waterstanden blijven nog ver onder de 6,10 meter van juni 2016 en de 8,62 meter van 1910. De autoriteiten roepen echter op tot voorzichtigheid.

Duitse steden

De Rijn heeft in een aantal Duitse steden bijna het hoogste peil bereikt. In Keulen is maandagmiddag een waterstand van 8,77 meter opgetekend. De autoriteiten in de Domstad verwachten dat het peil nog enkele centimeters stijgt en daarna gaat zakken.

In Düsseldorf wordt het hoogste punt van 8,40 meter in de nacht van maandag op dinsdag bereikt. Ook daar gaat het water daarna zakken. Het peil in de Moezel is al aan het zakken. Bij Trier is het peil van de Moezel al gedaald tot onder de 7 meter.

Beperking scheepvaart

De Duitse autoriteiten laten weten dat ook de beperkingen voor de scheepvaart snel kunnen worden opgeheven. Op de hele Moezel is tot dinsdag geen scheepvaart toegestaan. Op de Rijn is tot nader bericht geen scheepvaart mogelijk tussen Koblenz en Duisburg.

De Rijn bij Lobith bereikt woensdag de hoogste stand, meldt Rijkswaterstaat. De waterstand zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van een gevaarlijke situatie door het water.