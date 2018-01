Amerikaanse vicepresident Pence brengt alsnog bezoek aan Israël

Met dit besluit brak de Amerikaanse president Donald Trump met tientallen jaren Amerikaanse politiek. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël wekte de woede van de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem beschouwen als hoofdstad van hun Palestijnse staat.

De bekendmaking door Trump leidde over de hele wereld tot afkeurende geluiden. In talloze steden gingen boze Palestijnen de straat op. De conservatief-christelijke Pence is groot voorstander van het besluit.

De reis zou eigenlijk eind vorig jaar al plaatsvinden, maar werd op het laatste moment afgezegd. Dit had overigens niets te maken met de bekendmaking van Trump, maar met een acute stemming over een omstreden belastinghervorming in het Congres waar Pence bij moest zijn.

Niet welkom

De vicepresident is niet meer welkom op Palestijns grondgebied, hebben de Palestijnen na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad al gemeld. Er stond in eerste instantie nog wel een gesprek met de Palestijnse autoriteit gepland.

Volgens het Witte Huis geeft de weigering te praten met Pence aan dat de Palestijnen "weglopen van de kans om over de toekomst van de regio te praten".

Radicale elementen

Pence zal op zijn reis wel praten met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, koning Abdullah van Jordanië en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Ook zal de Amerikaanse politicus een toespraak houden voor het Israëlische parlement.

De insteek van de reis is volgens het Witte Huis "de regio duidelijk te maken dat de VS alles zal doen om radicale elementen die onze gezamenlijke toekomst bedreigen te verslaan".