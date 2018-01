Gewonden bij brand Trump Tower in New York

Het gebouw is niet geëvacueerd. In de toren van 58 verdiepingen in hartje Manhattan heeft president Donald Trump een appartement. De president is momenteel in Washington. Volgens NBC News is de brand inmiddels onder controle.

Opnamen van het tv-station NBC toonden in de ochtend (lokale tijd) ongeveer een dozijn brandweerlieden op het dak van de wolkenkrabber en witte rook die uit een opening steeg. Het vuur was kennelijk uitgebroken in een schakelkast in het gebouw.