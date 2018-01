Zeer zware sneeuwval verwacht in Zwitserse en Italiaanse Alpen

Een enkel model komt zelfs boven de vier meter aan sneeuwval uit, aldus de weerdienst. In het laagland wordt 20 tot 30 centimeter aan regenwater verwacht. Gevreesd wordt dat de zware neerslag in sommige gebieden voor grote overlast gaat zorgen.

Lokale weerdiensten waarschuwen volgens Weerplaza voor overstromingen en lawines. Ook kunnen dorpen ingesneeuwd raken. Omdat de grote neerslaghoeveelheden in een tijdsbestek van 48 uur vallen, is het mogelijk dat er grote problemen ontstaan. In de gebieden is daarom code oranje afgegeven.

Ook in de Franse Alpen, waar het afgelopen week al zwaar sneeuwde, geldt code oranje vanwege lawinegevaar.

Maandagnacht

De zwaarste neerslag wordt volgens Weerplaza in de nacht van maandag op dinsdag verwacht. In de loop van dinsdagmiddag- en avond stopt het met sneeuwen. Meteoroloog Michiel Severin stelt dat de sneeuwvalgrens in eerste instantie rond de 1.400 meter komt te liggen, daarna daalt deze geleidelijk naar 1.000 meter hoogte.

Niet alle gebieden in de Italiaanse en Zwitserse Alpen zullen last gaan krijgen van het noodweer. In de skigebieden die wat verder van Noordwest-Italië verwijderd liggen, verwacht Weerplaza geen problemen.

Ook de noordflanken van de Alpen, in Vorarlberg, Beieren, Salzburgerland en het noorden van Tirol, blijven het noodweer bespaard.