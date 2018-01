Zoon van Boris Becker dient aanklacht in tegen Duitse AfD-politicus

De tweet werd later gewist. Volgens Maier was het bericht geplaatst door een van zijn medewerkers. Die zou daar een vermaning voor hebben gekregen. Maier kreeg veel kritiek, ook vanuit eigen kring. Het bestuur van AfD vergadert maandag over de positie van Maier.

Vader Boris Becker wil meer actie tegen racisme. ''Het moet eindelijk afgelopen zijn. Er is geen grijs gebied'', aldus de tennisser. Hij betwijfelt of de tweet inderdaad een vergissing van een medewerker van Maier was. ''Dat doen ze aldoor, dat is hun smoes. Iets de wereld in gooien en zich er dan van distantiëren."