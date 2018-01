In de Australische miljoenenstad Sydney heeft het kwik zondag 47,3 graden Celsius bereikt. Dat is net geen record: in 1939 was het nog iets warmer. Het asfalt is door de hitte gesmolten. De autoriteiten roepen op om sportwedstrijden af te gelasten. Hulpverleners hebben speciale gekoelde opvangplaatsen voor daklozen geopend.