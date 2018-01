Frankrijk herdenkt aanslag op Charlie Hebdo

De aanslag in januari 2015 was de eerste van een reeks dodelijke jihadistische aanslagen in Frankrijk.

De herdenkingsplechtigheid begon bij het voormalige kantoor van Charle Hebdo, waar twee broers met aanvalsgeweren elf mensen doodschoten. De meesten van hen waren schrijvers en cartoonisten. Hun namen werden opgelezen en onder andere Macron en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo legden herdenkingskransen voor het gebouw.

Vervolgens verplaatste de plechtigheid zich naar de plek in een nabijgelegen straat waar een van de aanvallers een politieman doodschoot en naar de Joodse winkel waar een derde schutter op dezelfde dag vier mensen doodde.

Daders

De aanval op Charlie Hebdo werd uitgevoerd door de broers Said en Cherif Kouachi, die twee dagen later werden doodgeschoten door de Franse politie. De aanslagpleger in de Joodse winkel was Amedy Coulibaly, die op een andere gelegenheid ook een politieagente vermoordde. Ook hij werd gedood door de politie.