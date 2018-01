Twee gewonden bij explosie op metrostation Stockholm

Het incident vond plaats op het station Vårby Gård in het zuidwesten van de stad. De man die het voorwerp oppakte raakte zwaargewond. Een 45-jarige vrouw liep ook verwondingen op. Beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Het metrostation en het naastgelegen plein zijn afgesloten en de politie verricht technisch onderzoek. Een woordvoerder heeft laten weten dat de politie er niet vanuit gaat dat sprake is van een terroristisch incident.

De krant Aftonbladet meldt dat het voorwerp een handgranaat was, maar dat is nog niet bevestigd, schrijft The Local. Over de verdere toedracht van het incident is nog niets bekend.