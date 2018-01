Merkel praat met leiders SPD en CSU in nieuwe fase kabinetsbesprekingen

De partijleiders en fractievoorzitters kwamen zondagochtend bijeen op het hoofdkwartier van de SPD. Merkel denkt dat de kabinetsvorming wel lukt, Schulz liet weten dat zijn partij geen rode lijnen trekt. Seehofer zei dat hij geen eisen vooraf heeft, maar dat hij het profiel van zijn partij wil behouden.

Officieel is het nog geen formatie. De CDU van Merkel, de SPD van Schulz en de CSU van Seehofer willen de komende week aftasten of het de moeite waard is om verder te praten. De SPD heeft op 21 januari een partijcongres over de onderhandelingen.

Seehofer is optimistisch. "Ik geloof dat we het voor elkaar krijgen. Ik ben in elk geval zeer hoopvol. Wat we nu nodig hebben is discipline, moed en een beetje creativiteit. Dan zal het lukken", zei hij zaterdag. De SPD denkt dat het kabinet rond kan zijn tegen Pasen. Dat valt dit jaar op 1 en 2 april.

CDU, CSU en SPD zijn min of meer op elkaar aangewezen. Ze regeerden de afgelopen jaren ook samen. Bij de verkiezingen op 24 september leden ze verlies. Bondskanselier Merkel onderhandelde vervolgens met de liberale FDP en met de Groenen, maar die gesprekken liepen stuk. Uit peilingen blijkt dat de Duitsers ervan uitgaan dat de zogeheten Grote Coalitie er opnieuw komt.