Trump wil op 'juiste moment' praten met Noord-Korea

De president laat tijdens een persmoment zaterdag weten het een grote stap te vinden dat beide Korea's overleg gaan voeren over een Noord-Koreaanse delegatie bij de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang. Maar het zal goed zijn als meer uit de gesprekken voortvloeit dan alleen olympische deelname, aldus Trump.

In het verleden heeft Trump zich sceptisch getoond om de dialoog met Noord-Korea aan te gaan. In oktober zei hij op Twitter dat de minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, ''zijn tijd verspilt door te proberen met de kleine raketman te onderhandelen''.

Hotline

Noord- en Zuid-Korea gaan dinsdag 9 januari met elkaar in gesprek. Woensdag gaf de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al opdracht om de hotline tussen Noord- en Zuid-Korea weer te openen.

De Noord-Koreanen sloten de telefoonlijn aan de grens in 2016. Dat gebeurde nadat Seoul had besloten het werk stil te leggen op een gezamenlijk bedrijvenpark van de twee landen in Kaesong.

De hotline was volgens staatspersbureau Yonhap feitelijk niet 'dicht', maar de Noord-Koreanen reageerden niet meer op Zuid-Koreaanse pogingen telefonisch contact te leggen.

Eerder reageerden Amerikaanse functionarissen sceptisch op het overleg tussen beide Korea's. Ze zeiden de gesprekken alleen serieus te nemen als die daadwerkelijk gaan bijdragen aan de denuclearisatie van Noord-Korea.