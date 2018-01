VS vindt geen bewijzen voor 'mysterieuze aanvallen' op diplomaten in Cuba

Flake, lid van de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, ontmoette vrijdag een aantal hooggeplaatste Cubaanse functionarissen, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez en medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Het Cubaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de FBI hen heeft verteld dat er geen bewijzen zijn voor een sonische aanval; hoewel die term regelmatig valt", zei Flake tegen AP. "Niemand zegt dat deze mensen niet iets hebben ervaren, maar er is geen bewijs dat dit een opzettelijke aanval was door de Cubanen of iemand anders."

De senator voegde daaraan toe dat de geheime briefings die hij heeft ontvangen van Amerikaanse functionarissen hem geen reden hebben gegeven om de Cubaanse verklaringen in twijfel te trekken. Hij weigerde details te geven over die vergaderingen.

Geluidswapen

Volgens de VS zijn 24 Amerikaanse diplomaten en hun partners die in Havana gestationeerd waren ziek geworden sinds 2016. Dat gebeurde zowel thuis als in enkele hotels in de Cubaanse hoofdstad.

Verschillende van de slachtoffers zeggen luide, mysterieuze geluiden te hebben gehoord, die werden gevolgd door gehoorverlies, oorsuizen en andere klachten. Dat zorgde voor veel speculatie over een nog onbekend 'sonisch wapen', dat zou werken op basis van geluidsgolven.

Teruggeroepen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, heeft gezegd "ervan overtuigd te zijn dat dit gerichte aanvallen waren". De VS heeft de meeste van zijn diplomaten in Cuba teruggeroepen vanwege de gezondheidsrisico's. Ook werd veel Cubaanse diplomaten in Washington de deur gewezen, tot woede van Cuba.