'Trump gaat congres om 33 miljard dollar vragen voor bescherming grenzen'

Van het totaalbedrag wil Trump 18 miljard dollar (14,9 miljard euro) besteden aan de bouw van de muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens, meldt CNN.

De president sprak vrijdag met de belangrijkste Republikeinse volksvertegenwoordigers om het beleid voor het komende jaar uit te stippelen. De bouw van de meer dan 3200 kilometer lange muur om de volgens Trump ''ongewenste immigratie uit Mexico tegen te gaan'' was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de president.

Het is onduidelijk of er binnen de Republikeinse partij genoeg draagvlak is voor het plan. De Democratische minderheid in het congres is unaniem tegen de bouw.

Vorige week werd bekend dat Trump afgelopen jaar een kwart minder Mexicanen heeft uitgezet dan zijn voorganger Barack Obama. Die cijfers zijn opmerkelijk gezien Trumps felle standpunten tegen immigratie.