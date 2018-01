Vijf afgehakte hoofden gevonden op dak auto in Mexico

Bij de hoofden werd een geschreven boodschap gevonden waarop de initialen van de bende zijn geschreven. Het is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn.

Gewelddadige incidenten zoals deze zijn niet ongebruikelijk in Mexico waar al meer dan 10 jaar een bloedige drugsoorlog woedt. In 2017 vielen in het land een recordaantal doden in geweldsincidenten die drugsgerelateerd waren.

Alleen al in de eerste zes maanden van 2017 waren er in heel Mexico meer dan 12.000 dodelijke incidenten. De provincie Veracruz spande hierbij de kroon. Hier steeg het aantal slachtoffers in een jaar met 35 procent.