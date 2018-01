FBI onderzoekt al maanden liefdadigheidsstichting Clinton

De FBI probeert te achterhalen of geldschieters in ruil voor giften aan de stichting politieke gunsten hebben gekregen.

The Washington Post en The New York Times melden dat het onderzoek is toegespitst op de periode 2009-2013. Hillary Clinton was toen minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens de woordvoerder van Hillary Clinton wordt het onderzoek uitgevoerd om de aandacht af te leiden van het onderzoek van voormalig FBI-directeur Mueller naar mogelijke contacten tussen leden van het campagneteam van Donald Trump en de Russen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De Amerikaanse president Donald Trump zei in de verkiezingscampagne dat belangrijke donoren via de Clinton Foundation voorrang kregen bij Clintons ministerie.

Steele

The Washington Post meldt vrijdag ook dat twee Amerikaanse senatoren willen dat justitie een onderzoek opent naar Christopher Steele, de samensteller van een dossier over de mogelijke contacten van president Donald Trump met Russen voor de verkiezingen van 2016. De twee Republikeinen suggereren in de brief aan het ministerie van Justitie dat Steele wellicht over de zaak heeft gelogen tegen de recherchedienst FBI.

Volgens de krant is de brief verstuurd door de Republikein Charles 'Chuck' Grassley, voorzitter van de Senaatscommissie voor juridische zaken, en zijn partijgenoot Lindsey Graham.

Steele werkte jarenlang voor de Britse inlichtingendienst MI6. Hij liet zich door politieke tegenstanders van Trump inhuren om belastende informatie te vinden over hun rivaal. Steele hoorde daarbij onder meer informanten in Rusland uit. In het dossier dat Steele samenstelde, rept hij over jarenlange inspanningen van Rusland om Trump te beïnvloeden, onder meer via aantrekkelijke zakendeals.