Staakt-het-vuren Zuid-Sudan weer geschonden met gevechten in hoofdstad

Volgens een woordvoerder van het Zuid-Sudanese leger vielen rebellen een militaire post ten westen van Juba aan. Er zouden meerdere mensen om het leven zijn gekomen, maar precieze aantallen gaf de woordvoerder niet.

De rebellen ontkennen de post te hebben aangevallen.

Het is niet de eerste schending van het bestand, dat een opmaat moest vormen voor een einde aan de 4-jarige burgeroorlog tussen de regering van president Salva Kiir en verschillende oppositiegroepen. Beide partijen zijn er in het verleden van beschuldigd het staakt-het-vuren te hebben geschonden.

In 2015 werd een vredesovereenkomst bereikt, maar die sneuvelde in 2016 - ook na het uitbreken van hernieuwde gevechten in Juba.

Buurlanden die bemiddelden bij de totstandkoming van het meeste recente staakt-het-vuren, zoals Ethiopië, waarschuwen zowel de regering en de rebellen dat er strafmaatregelen zullen volgen als ze het bestand blijven schenden. Ook de VS, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen dreigen met sancties.

Stammenstrijd

De strijd in de olierijke jongste natie ter wereld begon medio 2013, toen Kiir zijn voormalige rechterhand Riek Machar ontsloeg, omdat die zou azen op de macht. De wortel van het probleem is grotendeels etnisch: Kiir behoort tot het Dinka-volk, terwijl Machar een Nuer is.

Tienduizenden Zuid-Sudanezen zijn in het conflict om het leven gekomen en circa een derde van de twaalf miljoen inwoners van het land is op de vlucht geslagen.