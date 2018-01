Opnieuw tienduizenden aanhangers van regering de straat op in Iran

De staatstelevisie toonde beelden van pro-regeringsmanifestaties in meerdere steden. "We steunen imam Khamenei", riepen actievoerders voor het oog van de camera. "We laten hem niet in de steek tijdens de strijd tegen vijanden."

Iran is al dagen in de greep van grootschalige protesten. Boze Iraniërs gingen in tientallen steden de straat op om hun ongenoegen te tonen over zaken als corruptie, werkloosheid en de kloof tussen arm en rijk. Tijdens de onlusten verloren zeker 22 mensen het leven. De autoriteiten arresteerden naar schatting zo'n duizend personen.





Vrijdaggebed

De geestelijke Ahmed Khatami, die op de universiteit van Teheran het vrijdaggebed leidde, riep de autoriteiten op om degenen die de protesten tegen het regime aanwakkerden "stevig" aan te pakken. Ook vroeg hij de regering meer aandacht te schenken aan de economische problemen van de bevolking.

Iraanse leiders beschuldigen de Verenigde Staten van betrokkenheid bij de acties tegen het bewind in Teheran. De plaatsvervangende Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, zei vrijdag dat die beschuldigingen niet ongegrond zijn. Volgens Rjabkov gebruiken de VS alle mogelijke middelen om een regering waaraan ze een hekel hebben te destabiliseren.