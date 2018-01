Lawinegevaar en hevige sneeuwval in Alpen

Voor vrijdag is er rustiger weer voorspeld, al blijft het wel "wisselvallig", meldt Weerpaza.

"Maandag en dinsdag kan er vooral in het zuidelijk deel van de Zwitserse Alpen en deels in de Italiaanse Alpen weer veel sneeuw vallen", aldus Weerplaza.

Bijna negentig mensen zijn donderdag geëvacueerd uit het Zwitserse La Fouly, in de bergen circa 65 kilometer ten zuidoosten van Lausanne. Ook in Sint Niklaus zijn donderdagnacht bewoners geëvacueerd, melden Zwitsere media.

Dat overkwam woensdag al enkele tientallen bewoners en vakantiegangers in Conthey in hetzelfde kanton Valais. In grote gedeelten geldt code rood voor gevaarlijk weer.

Tal van mensen in de Zwitserse bergen zitten vast. Lawines en door de recente hevige storm veroorzaakte aardverschuivingen hebben wegen naar plaatsen in het zuidwesten van Zwitserland geblokkeerd.

Zo zijn de bij skiërs populaire dalen zoals dat van Saas, het Lötschental en het Gommertal voor een deel van de buitenwereld afgesloten. Wintersportplaats Leukerbad is door lawines niet meer bereikbaar. Volgens plaatselijke media zijn er naar schatting 10.000 mensen.

Duitsland

De dooi in combinatie met zware regenval heeft voor problemen gezorgd in het uiterste zuidwesten van Duitsland. In het plaatsje St. Blasien in het Zwarte Woud is een straat ontruimd vanwege overstromingen en aardverschuivingen, meldt de politie vrijdag.

Zo'n honderd inwoners zijn in een sporthal opgevangen. De politie waarschuwt voor een mogelijke catastrofe. Voor zover bekend is niemand tot nu toe gewond geraakt.

Ook in Menzenschwand even verderop is de situatie kritiek, waar huizen door aardverschuivingen worden bedreigd. Reddingsdiensten zijn in groten getale aanwezig om hulp te bieden.