Trump ontkent gesprekken met journalist voor boek Witte Huis

De advocaten van Trump willen voorkomen dat het boek, dat al veel stof doet opwaaien, wordt verspreid.

Wolff heeft voor zijn werk gesproken met talrijke medewerkers van Trump en van het Witte Huis, die kennelijk geen blad voor de mond nemen. Wolff zou ook met Trump zelf hebben gesproken en werd niet gewantrouwd of gehinderd, terwijl hij anderhalf jaar lang in Trumps kring van intimi verkeerde.

De Amerikaanse president laat nu weten nooit toestemming te hebben gegeven om de ''auteur van onecht boek'' toegang tot het Witte Huis te verlenen.

Wolff reageerde vrijdag door Trump te omschrijven als "de minst geloofwaardige persoon die ooit op Aarde heeft rondgelopen".

Passages

Een van de opmerkelijkste stellingen in Wolffs boek is volgens de Britse krant The Guardian, die een voorpublicatie van het boek bemachtigden, dat Trump helemaal geen president wilde worden. Steve Bannon, Trumps voormalig adviseur, vertelde volgens Wolff dat Trump op cruciale momenten niet eens bereid bleek geld in zijn eigen campagne te steken.

Verder noemde Bannon de ontmoeting tussen Donald Trump Jr. en een groep Russen "hoogverraad". Die ontmoeting wordt momenteel onderzocht door speciaal aanklager Robert Mueller in het kader van het Ruslandonderzoek. Trump bekritiseerde Bannons uitspraken in het boek eerder deze week. Hij zei onder meer dat zijn oud-medewerker "gek was geworden" na zijn vertrek.

Het boek zou officieel verschijnen op 9 januari, maar zal ''vanwege ongekende vraag'' vrijdagochtend al verkrijgbaar zijn, meldde de uitgever.