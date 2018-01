Noord-Korea en Zuid-Korea dinsdag met elkaar in gesprek

Volgens een Zuid-Koreaanse woordvoerder zullen de Olympische Winterspelen besproken worden. Maar ook andere onderwerpen waar beide landen belang bij hebben staan op de agenda.

Een kunstrijpaar uit Noord-Korea, Ryom Tae-Ok en Kim Ju-Sik, kwalificeerde zich voor de Spelen. Omdat Noord-Korea hun deelname niet heeft aangemeld voor de deadline van 30 november ging hun plek naar Japan. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kan er overigens nog steeds voor kiezen om de Noord-Koreaanse schaatsers mee te laten doen.

Woensdag gaf de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al opdracht om de hotline tussen Noord- en Zuid-Korea weer te openen. De Noord-Koreanen sloten de telefoonlijn aan de grens in 2016. Dat gebeurde nadat Seoul had besloten het werk stil te leggen op een gezamenlijk bedrijvenpark van de twee landen in Kaesong.

De hotline was volgens staatspersbureau Yonhap feitelijk niet 'dicht', maar de Noord-Koreanen reageerden niet meer op Zuid-Koreaanse pogingen telefonisch contact te leggen.

Sceptisch

De Verenigde Staten reageerden eerder deze week sceptisch op de Noord-Koreaanse bereidheid tot overleg. Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven gesprekken tussen de buurlanden alleen serieus te nemen als die daadwerkelijk bijdragen aan de denuclearisatie van Noord-Korea.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat Noord-Korea "mogelijk probeert een soort wig te drijven".

Militaire Oefening

Een gezamenlijke militaire oefening hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea uitgesteld tot na de Winterspelen, die in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had om dat uitstel gevraagd en de Amerikaanse president Donald Trump stemde daarmee in. De oefeningen zijn opgeschort zolang er geen nieuwe provocaties komen van de kant van Noord-Korea.

In zijn nieuwjaarstoespraak suggereerde de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un dat zijn land mee zou kunnen doen aan de Olympische Spelen.