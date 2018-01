Iraanse leger gaat politie helpen tijdens anti-regeringsdemonstraties

Hij omschreef demonstranten als mensen die zijn "misleid door de Grote Satan'', een verwijzing naar de Verenigde Staten.

De topmilitair sprak ook de verwachting uit dat het leger niet hoeft in te grijpen. De protesten waren volgens Mousavi zo kleinschalig "dat een gedeelte van de politiemacht in staat was ze de kop in te drukken''. Toch nemen de autoriteiten de demonstraties serieus. De invloedrijke Revolutionaire Garde zei woensdag dat het manschappen naar drie provincies heeft gestuurd om de protesten in te dammen.

Geestelijk leider Ali Hosseini Khamenei claimde eerder dat "buitenlandse vijanden'' de hand hebben in de dagenlange onlusten.

Demonstraties

Zeven dagen geleden begonnen de demonstraties in de tweede stad van Iran Masshad vanwege de economische situatie van het land. Al snel werd er op meerdere plekken gedemonstreerd en kregen de protesten een politieke lading.

Tot nu toe zijn er 21 mensen omgekomen bij de protesten en rellen tussen demonstranten en politieagenten.

Bemoeienis VS

De Iraanse regering beschuldigt de Verenigde Staten van "groteske" bemoeienis bij de protesten in het land. De Amerikaanse regering zou Iraniërs hebben aangespoord in actie te komen. Dat schrijven Iraanse autoriteiten donderdag in een brief aan de Verenigde Naties.

Ze verwijzen hiermee naar een tweet van president Donald Trump waarin hij zijn respect uitspreek voor de demonstranten. "Ik heb veel respect voor de Iraniërs die hun corrupte regering proberen terug te nemen. Je zal veel support van de VS zien op het gepaste moment", twitterde Trump woensdag.