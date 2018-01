Advocaat Trump beschuldigt Bannon van schenden geheimhoudingsafspraak

De jurist sommeert Bannon in een brief te stoppen met het doorgeven van vertrouwelijke informatie, berichten Amerikaanse media.

Bannon kreeg onder meer te horen dat hij alle relevante documentatie moet bewaren vanwege "ophanden zijnde'' juridische stappen. Hij zou zich volgens de advocaat vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan laster.

Uitspraken boek

De brief volgt op uitspraken van Bannon in het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House van Michael Wolff. Bannon zegt in het nog uit te komen boek dat een tussenpersoon van de Russen de afvaardiging van het campagneteam van Trump belastend materiaal over Hillary Clinton aanbood.

Bannon stelt ook dat deze informatie gewillig in ontvangst is genomen door Trumps zoon Donald Trump junior, die een belangrijke rol speelde in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen.

Ontkennen

Bondgenoten van Bannon verklaarden volgens The Washington Post dat hij heeft overwogen afstand te nemen van het boek. Ook had Bannon mogelijk willen ontkennen bepaalde uitspraken gedaan te hebben, maar voordat hij een verklaring kon versturen, was Trump al in de aanval gegaan.

Trump komt in het boek zelf ook aan het woord.

Auteur Michael Wolff zou geregeld hebben rondgelopen in het Witte Huis. Een bron zei tegen de krant dat adviseurs van de president de auteur zagen als een bondgenoot. Daarom meenden ze dat het verstandig was met hem te praten. Inmiddels is dat beeld kennelijk gekanteld. Trump zou hebben uitgehaald naar medewerkers die met Wolff hebben gesproken.

Ontslag

Trump reageerde woensdag woedend op vermeende uitspraken van Bannon. "Toen hij zijn baan verloor, is hij ook zijn verstand verloren."

Bannon gold tot voor kort als een van de belangrijkste adviseurs van Trump. De president besloot hem vorig jaar augustus echter te ontslaan. De radicale Bannon werd verantwoordelijk gehouden voor het constante geruzie in Trumps team en het lekken van veel informatie uit de gelederen van Trump naar diverse media.