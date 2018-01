Koudegolf zorgt voor chaos aan oostkust Verenigde Staten

De Amerikaanse weerdiensten waarschuwen niet alleen voor ijzige kou maar ook voor zware sneeuwval en storm. Mogelijk valt hierdoor op sommige plekken de stroom uit.

In de staat South Carolina ging het vliegveld van Charleston woensdag enige tijd dicht. Op scholen in New York City wordt donderdag geen lesgegeven vanwege de sneeuw.

De koudegolf in delen van Noord-Amerika is al ruim een week aan de gang. Zo werd in de staat Minnesota op 28 december een temperatuur van -37 graden gemeten. Tot nu toe zijn voor zover bekend zeker acht doden gevallen door de vrieskou.

Tot en met het weekend blijft de temperatuur in onder meer Boston en New York zowel 's nachts als overdag onder het vriespunt steken, met minimumtemperaturen tot -20 graden. In Georgia, South Carolina, North Carolina en Virginia wordt tot vijftien centimeter sneeuw verwacht, en in New England mogelijk meer dan dertig centimeter.

Florida

Woensdag viel voor het eerst in bijna dertig jaar sneeuw in Florida, en New York maakte met temperaturen van -12 graden de koudste nieuwjaarsnacht mee in meer dan vijftig jaar.

Ook delen van de beroemde Niagarawatervallen op de grens met Canada bevroren. Die natuurpracht trok duizenden mensen.