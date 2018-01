Duitse minister verdedigt wet tegen haatberichten op social media

​Tegenover Bild zegt Maas dat oproepen tot moord, bedreigingen, beledigingen, aanzetten tot haat en ontkenning van de Holocaust niet vallen onder vrijheid van meningsuiting, maar juist een aanval zijn op die van anderen.

Maas wil niets weten van censuur, waar volgens de rechts-populistische partij AfD sprake van is.

''Vrijheid van meningsuiting beschermt ook lelijke en aanstootgevend uitlatingen'', zegt Maas die ergens een grens trekt. In Duitsland is sinds dit jaar een wet van kracht die sociale media als Facebook en Twitter verplicht berichten binnen 24 uur te verwijderen bij duidelijk strafbare inhoud.

Politie Keulen

De Duitse politicus van de AfD, Beatrix von Storch, schreef over een bericht waarin de politie van Keulen informatie over de oudejaarsviering in diverse talen verspreidde, waaronder Arabisch.

''Wat is er in ons land in hemelsnaam aan de hand? Denkt u die barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenhorde zo tot bedaren te brengen?'', schreef ze.

Over de tweet van de AfD-politicus ontstond veel ophef. Honderden Duitsers hebben aangifte gedaan tegen Van Storch. Ook de Keulse politie heeft een klacht ingediend. De jaarwisseling van 2015/2016 in Keulen liep uit de hand toen jonge mannen op grote schaal vrouwen en meisjes lastigvielen in het centrum.