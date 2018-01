Macron uit stevige kritiek op uitspraken van andere landen op situatie Iran

Dit zei Macron dinsdagavond na een telefonisch gesprek met de Iraanse president Rohani. De Fransman gaat pas naar Iran als de rust daar is weergekeerd en er respect komt voor de vrijheid van mensen. Ook zei hij dat het van groot belang is om de gesprekken met Iran gaande te houden.

Eerder al werd een bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, gepland voor vrijdag, afgezegd. Macron verklaarde nu dat dat in samenspraak met Iran was besloten, gezien de onrustige situatie in het land. Verscheidene steden in Iran zijn al zes dagen het toneel van plotseling opgelaaide protesten tegen het regime.

Rohani heeft Macron in het gesprek opgeroepen op te treden tegen een Iraanse verzetsgroep, gevestigd in Parijs. Deze groep zou vanuit Frankrijk geweld in Iran aanmoedigen. Macron op zijn beurt zei dat Frankrijk bezorgd is over het hoge aantal doden, gewonden en arrestaties van de afgelopen dagen.

Aanmoediging

De Amerikaanse president Trump heeft op Twitter de protesten meermaals aangemoedigd en de Iraanse autoriteiten gewaarschuwd. De Amerikaanse regering overweegt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in spoed bijeen te roepen. Dinsdag vroeg de VS ook om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad.

Veel landen melden bezorgd te zijn over de situatie in Iran. Ook VN-chef Antonio Guterres riep de veiligheidstroepen en de demonstranten op om verder geweld achterwege te laten.

Troepen

Iran heeft zijn Revolutionaire Garde ingezet in een poging de protesten tegen het regime in te dammen. Troepen van de speciale strijdmacht zijn gestuurd naar de regio's Hamadan, Isfahan en Lorestan. Woensdag is het rustig gebleven in de hoofdstad Teheran. Wel was erg veel politie op de been.

Door de onlusten zijn tot nu toe naar verluidt 21 mensen omgekomen. In de afgelopen dagen zijn al meer dan duizend mensen opgepakt.

Woensdag zijn ook in verscheidene Iraanse steden weer duizenden aanhangers van de regering de straat opgegaan. Ze willen daarmee hun steun betuigen aan het regime. De demonstraties van de regeringsaanhangers lijken niet geheel spontaan, maar juist georganiseerd.