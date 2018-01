Trump haalt uit naar voormalig adviseur Bannon om uitspraken over Russen

Als voorbeeld haalt Bannon in het boek de ontmoeting aan van de zoon en schoonzoon van Trump met Russen in de Trump Tower in juni van 2016. Bannon noemt dit contact "hoogverraad".

"Ook als je niet dacht dat het landverraad was, of niet vaderlandslievend, dan nog had je de FBI in moeten schakelen", zegt hij over de kwestie.

Volgens Bannon bood een tussenpersoon van de Russen de afvaardiging van het campagneteam van Trump belastend materiaal aan over Hillary Clinton. Bannon stelt ook dat deze informatie gewillig in ontvangst is genomen door Trumps zoon Donald Trump junior, die een belangrijke rol speelde in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen.

Bannon zegt verder dat hij denkt dat de Russen Trump zelf ook hebben ontmoet.

De voormalig adviseur van Trump doet de uitspraken in het boek van Michael Wolff, met de titel Fire and Fury: Inside the Trump White House.

In het boek dat pas later officieel wordt uitgebracht, komen meerdere mensen aan het woord die in het Witte Huis werken of gewerkt hebben. De uitspraken van Bannon vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Wolff.

Ook Trump zelf is meerdere keren geïnterviewd voor het boek.

Reactie Trump

In een reactie op de uitspraken van Bannon haalt Trump hard naar hem uit. "Toen hij zijn baan verloor, is hij ook zijn verstand verloren", stelt de Amerikaanse president.

Daarnaast zegt Trump dat Bannon niets te maken had met het winnen van de presidentsverkiezingen, maar dat het wel zijn schuld was dat Roy Moore de senatorverkiezingen in Alabama verloor.

"Steve doet alsof hij in oorlog is met de media, maar in zijn tijd in het Witte Huis lekte hij valse informatie naar de media om zelf belangrijker te lijken dan hij was", aldus Trump.

Het Witte Huis heeft ook gereageerd op de uitspraken van Bannon. Een woordvoerder stelt dat het boek vol staat met "misleidende aantijgingen".

Ontslag

Bannon gold tot voor kort als een van de belangrijkste adviseurs van Trump. De president besloot hem vorig jaar augustus echter te ontslaan. Volgens zijn regering gebeurde dit na gezamenlijk overleg met stafchef John Kelly.

De radicale Bannon werd verantwoordelijk gehouden voor het constante geruzie in Trumps team en het lekken van veel informatie uit de gelederen van Trump naar diverse media.

Bannon is een voormalige bankier, zakenman en filmmaker en werd in 2016 benoemd tot chef-strateeg van het campagneteam van Trump. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de conservatieve website Breitbart, die onder zijn leiding uitgroeide tot een baken voor de radicaal-rechtse alt-right-beweging.

Momenteel werkt Bannon weer voor Breitbart.