Amerikaanse Ridder Militaire Willems-Orde op 98-jarige leeftijd overleden

Fulmer was in september 1944 betrokken bij de Slag om Arnhem. Hij was op 18 september tweede vlieger op een ongewapend transportvliegtuig, een Douglas C47, dat parachutisten en ontplofbare stoffen vervoerde. Het toestel werd door Duits afweergeschut beschadigd en de eerste piloot raakte bewusteloos.

Alle parachutisten en bemanningsleden sprongen uit het vliegtuig. Fulmer bleef ondanks ernstige brandwonden aan zijn gezicht, nek en armen aan de stuurknuppel om het leven van de eerste vlieger te redden. Hij wist het toestel veilig te landen.

Koninklijk besluit

In oktober 1946 werd Fulmer door koningin Wilhelmina geslagen tot Ridder Militaire Willems-Orde. "Luitenant Fulmer heeft buitengewone heldhaftigheid getoond en daarbij zijn eigen veiligheid niet geteld", zo viel te lezen in het koninklijk besluit uit 1946.

In december kreeg Fulmer nog Nederlands bezoek van een andere Ridder Militaire Willems-Orde majoor Gijs Tuinman en de voorzitter van het Kapittel van de Militaire Willems-Orde, generaal-majoor buiten dienst Henk Morsink.

Volgens een overlijdensadvertentie in een lokale krant had Fulmer drie kinderen, zeven kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en acht achterachterkleinkinderen.

Militaire Willems-Orde

Na het overlijden van Fulmer zijn nog drie dragers van de orde in leven: de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917) en de Nederlanders Marco Kroon (1970) en Gijs Tuinman (1979).

De Militaire Willems-Orde is de hoogste en oudste onderscheiding van Nederland. Hij is voor mensen die "moed, beleid en trouw'' hebben getoond in de strijd. Iedereen kan de onderscheiding krijgen. Sinds de instelling is de Militaire Willems-Orde ruim 6000 keer uitgereikt.