Duizenden betuigen steun aan regering Iran als reactie op protesten

Zaterdag gingen de aanhangers van het regime van de sjiitische geestelijkheid ook al de straat op.

Sinds afgelopen donderdag zijn er protesten tegen de regering die zich vanuit het noordoosten over heel Iran verspreidde. Dat leidde tot gewelddadigheden waarbij zeker 21 doden zijn gevallen. Naar schatting zijn duizenden gearretseerd, onder wie 450 mensen in Teheran.

Regeringsaanhangers gaan met Iraanse vlaggen en portretten van de geestelijk leider ayatollah Ali Hosseini Khamenei (78) de straat op. Khamenei was in de jaren tachtig president van het land en werd in 1989 verheven tot geestelijk leider. Hij is op die post de machtigste man van het land en beheert de Revolutionaire Garde.

Corruptie

Aanvankelijk gingen mensen in de stad Masshad de straat op om hun ongenoegen te uiten over onder meer de staat van de economie en de corruptie in het land. Die betoging kreeg elders in het land al snel navolging, waarbij de ontevredenheid zich specifieker richtte tegen de regering van president Hassan Rohani.

Rohani heeft de demonstranten opgeroepen geweld te mijden, maar verdedigde in een verklaring wel het recht om te protesteren. Geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei stelde dat de vijanden van Iran achter de protesten zitten. Hij noemde daarbij geen namen van andere landen.

VN

Zeid Raad al-Hussein, de baas van de mensenrechtenorganisatie van de VN, heeft Iran opgeroepen om de rechten van de demonstranten te respecteren en geen buitenproportioneel geweld te gebruiken. Ook moet er volgens Al-Hussein een onderzoek komen naar de mensen die zijn omgekomen tijdens de demonstraties.

Het zijn de grootste demonstraties in Iran sinds 2009, toen honderdduizenden mensen bezwaar aantekenden tegen de verkiezingsoverwinning van de toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad.

De Verenigde Staten willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een spoedbijeenkomst belegt om te spreken over de maatschappelijke onrust. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter laten weten enorm veel respect te hebben voor de mensen in Iran. "Op het gepaste tijdstip krijgen jullie grote steun van de Verenigde Staten."