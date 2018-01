Canadese oud-gijzelaar vast in thuisland om mishandeling

Het gaat onder meer om mishandeling, seksueel geweld en het misleiden van de politie.

Boyle, zijn Amerikaanse vrouw en hun drie kinderen kwamen in oktober vrij. Het Pakistaanse leger liet weten het gezin te hebben bevrijd uit handen van terroristen. Het echtpaar was vijf jaar eerder ontvoerd tijdens het backpacken in Afghanistan. Ze hadden na hun redding een ontmoeting met premier Justin Trudeau.

De Canadees zou de strafbare feiten hebben gepleegd tussen 14 oktober en 30 december. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. De advocaat van Boyle wees erop dat zijn cliënt veel ontberingen heeft doorstaan en onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. "Hij heeft nooit eerder in de problemen gezeten", stelde de jurist.