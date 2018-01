VS wil spoedbijeenkomst Veiligheidsraad over onrust Iran

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley prees dinsdag tijdens een persconferentie de moed van de Iraanse betogers. Ze las sociale media-berichten van Iraanse voorstanders van de demonstraties voor.

Haley reageerde ook op uitspraken van onder meer de Iraanse opperleider, ayatollah Ali Khamenei. Die zei eerder op dinsdag dat de vijanden van Iran achter de protesten zitten.

"De afgelopen dagen hebben onze vijanden middelen als geld, wapens, politiek en inlichtingen ingezet om problemen voor de Islamitische Republiek te creëren", stelde Khamenei in een verklaring. Hij zei niet op welke vijanden hij doelde, maar de voorzitter van de Opperste Nationale Veiligheidsraad, Ali Shamkhani, liet weten dat het regime de VS, de regionale aartsvijand Saudi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk houdt.

"We weten allemaal dat dit complete onzin is", zei VN-ambassadeur Haley. "De demonstraties zijn volledig spontaan. Ze vinden plaats in vrijwel elke stad in Iran. Dit is hoe het eruitziet als een lang onderdrukt volk in opstand komt tegen zijn dictators."

Sociale media

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis reageerden dinsdag ook op de situatie in Iran. Ze vragen de Iraanse veiligheidsdiensten om terughoudendheid te betrachten en sporen de Iraanse regering aan om sociale media die vanwege de demonstraties zijn geblokkeerd weer vrij te geven. Ook moet het regime stoppen met het "sponsoren van terrorisme", vindt de Amerikaanse regering.

Sinds het begin van de demonstraties zijn honderden betogers gearresteerd. Sommigen van hen riskeren de doodstraf. Tienduizenden Iraniërs namen als reactie op de onrust deel aan pro-regeringsdemonstraties.

Recht op protest

De golf van demonstraties begon vorige week donderdag in de stad Masshad, waar mensen de straat op gingen om hun ongenoegen te uiten over onder meer de staat van de economie en de corruptie in het land. Die betoging kreeg elders in het land al snel navolging, waarbij de ontevredenheid zich specifieker richtte tegen de regering van president Hassan Rohani.

Rohani heeft de demonstranten opgeroepen geweld te mijden, maar verdedigde in een verklaring wel het recht om te protesteren. "Mensen willen praten over politieke problemen, corruptie en een gebrek aan transparantie in overheidsorganen", schreef hij. "Ze willen meer openheid. Naar hun verzoeken moet worden geluisterd."

Het zijn de grootste demonstraties in Iran sinds 2009, toen honderdduizenden mensen bezwaar aantekenden tegen de verkiezingsoverwinning van de toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad.