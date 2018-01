Weer twee personen weten te ontsnappen uit gevangenis Berlijn

Een van de twee gevangenen die tijdens de oudejaarsnacht wist te ontsnappen meldde zichzelf weer maandag bij het complex.

Beide personen zaten een straf uit maar vielen ook onder een speciale regeling. Daardoor konden ze kort met verlof, laat een medewerker van de gevangenis weten aan TheLocal.de. Desondanks zijn ze niet door de reguliere in- en uitgang naar buiten gegaan, maar hebben ze gebruik gemaakt van een raam bij een andere gevangene.

De mannen zaten een straf uit vanwege onbetaalde boetes. De straffen liepen van 2 december tot 31 maart en van 15 december tot 18 februari.

Enkele dagen eerder wisten vier gedetineerden te ontsnappen via een gat in de muur. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en verdwenen spoorloos. De politie startte een zoekactie, maar heeft hen nog niet gevonden. Een dag later werd duidelijk dat ook een vijfde persoon vermist bleek te zijn. De man was met verlof en keerde niet terug.