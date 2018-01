Negen doden en honderden arrestaties bij nieuwe demonstraties Iran

Zes mensen zijn volgens de staatstelevisie gedood toen zij probeerden geweren te stelen bij een politiebureau. Elders kwamen twee anderen, waaronder een kind, om het leven bij een confrontatie met de Revolutionaire Garde.

De ondergouverneur van Teheran heeft gezegd dat er maandag honderd mensen zijn gearresteerd in de hoofdstad. "Tweehonderd mensen zijn zaterdag gearresteerd, honderdvijftig op zondag en maandag zo'n honderd", aldus Ali Asghar Naserbakht.

Het dodental staat inmiddels op 21 sinds de eerste protesten vorige week donderdag begonnen. Het zijn de grootste demonstraties in Iran sinds 2009.

In de stad Masshad trokken mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over onder meer de staat van de economie en de corruptie in het land. De demonstraties kregen al snel een meer politiek karakter, gericht tegen de regering van president Hassan Rohani.

Corruptie

De president heeft de demonstranten opgeroepen om gewelddadigheden te voorkomen, maar verdedigde wel het recht om te protesteren.

"Mensen willen praten over politieke problemen, corruptie en een gebrek aan transparantie in overheidsorganen", schreef hij in een verklaring. "Ze willen meer openheid. Naar hun verzoeken moet worden geluisterd."

De demonstranten richten zich ook tegen ayatollah Ali Khamenei, de hoogste geestelijk leider van het land. De protesten hebben zich over het hele land verspreid en richten zich steeds feller tegen de macht van de behoudende sjiitische leiding, die het land regeert sinds 1979.

Ayatollah

Ayatollah Khamenei heeft dinsdag gesteld dat de vijanden van Iran achter de protesten zitten. "De afgelopen dagen hebben onze vijanden middelen als geld, wapens, politiek en inlichtingen ingezet om problemen voor de Islamitische Republiek te creëren", zegt hij in een verklaring. Hij zal het land toespreken "als de tijd rijp is."

Om de demonstraties te voorkomen, hebben de autoriteiten de toegang tot de apps Telegram en Instagram tijdelijk geblokkeerd.