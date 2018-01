Zuid-Koreaanse president Moon staat open voor betere relatie met Noord-Korea

Dat zei Moon dinsdag voorafgaand aan een kabinetsvergadering, een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toenadering zocht tot het zuiden.

Hoewel Kim benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen, kondigde hij aan dat het land zich in 2018 zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Kim liet daarbij optekenen de wapens alleen in te zullen zetten als de veiligheid van zijn land in het geding komt.

Winterspelen

Kim vindt dat zowel Noord- als Zuid-Korea zijn best moet doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland. Hij overweegt om in februari een delegatie naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea te sturen.

Moon zei dinsdag nogmaals dat hij ook vindt dat het voor de veiligheid beter is als Noord-Korea meedoet aan de Spelen. Hij riep de betrokken organisaties op om daar werk van te maken.

Als het aan Zuid-Korea ligt gaan hoogwaardigheidsbekleders van beide landen op dinsdag 9 januari in gesprek om te zorgen dat een delegatie van Noord-Koreaanse sporters kan afreizen naar het zuiden om deel te nemen aan de Spelen, die volgende maand beginnen.

De ontmoeting zou moeten plaatsvinden in de grensplaats Panmunjom.