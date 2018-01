Gewonden na inrijden vrachtwagen op voetgangers in San Francisco

De kleine vrachtwagen nam een afslag waar je niet in mocht rijden en reed vol in op twee voetgangers. Een van hen is in levensgevaar en de ander is ernstig gewond geraakt. Vijf inzittenden van een geparkeerde auto raakten lichtgewond.

De politie was snel ter plaatse en benadrukte direct dat er geen enkele indicatie is van een terroristisch motief van de vrachtwagenchauffeur.

In november reed een Oezbeekse immigrant met een truck in op mensen in New York. Daarbij lieten acht mensen het leven. Volgens de autoriteiten ging het in dat geval wel om een terroristische aanval.