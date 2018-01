China doet binnenlandse handel in ivoor definitief in de ban

China kondigde in december 2016 al aan de binnenlandse handel in ivoor tegen het eind van 2017 in de ban te doen. Het land gaf daarmee gehoor aan een oproep van Cites, de organisatie die toezicht houdt op de handel in wilde dieren- en plantensoorten en pleit voor een wereldwijd verbod op de binnenlandse ivoorhandel.

In 1989 werd al een internationaal verbod in de handel op ivoor ingesteld, maar in China bleef binnenlandse handel altijd legaal. Particulieren kregen vergunningen om te handelen in 'oud' ivoor, maar de afgelopen jaren bleek uit onderzoeken dat de handelaren hun wettelijk legale voorraden regelmatig aanvulden met illegaal ivoor van recent gestroopte olifanten.

Ivoor wordt in China gezien als statussymbool, en ook gebruikt in de traditionele geneeskunde.

Smokkelaars

"Het sluiten van de grootste legale ivoormarkt zal mensen in China en daarbuiten ervan weerhouden ivoor te kopen en het moeilijker make voor ivoorsmokkelaars om hun illegale voorraden te verkopen", liet het WNF eerder in een reactie weten.

Na de bekendmaking van het naderende verbod eind 2016 daalde de prijs van het materiaal in China fors, een trend die al langere tijd bezig was. In 2015 was een kilo ivoor nog zo'n dertienhonderd dollar waard, in februari 2017 nog ongeveer de helft.

In Europa is de handel in ivoor al jaren aan banden gelegd, maar ook hier zijn uitzonderingen op de regel. Zo mogen objecten van ivoor die voor 1990 zijn vervaardigd wel worden verkocht.