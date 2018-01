Negen doden bij ontsnappingspoging in gevangenis Brazilië

Volgens het dagblad O Estado de São Paulo ontsnapten maandag 106 gedetineerden uit de gevangenis van het stadje Goiânia. De politie kon slechts 27 vluchters weer gevangen nemen.

Een van de negen doden zou in de oproer zijn onthoofd. In een grote gevangenisopstand in het noordoosten van Brazilië een jaar geleden, vielen 56 doden waarvan velen werden onthoofd.

Bendegeweld

In het begin van 2017 vielen in totaal meer dan 130 doden door gevangenisgeweld in Brazilië, veelal veroorzaakt door rivaliteit tussen bendes. Het Zuid-Amerikaanse land kampt met grote geweldsproblemen in gevangenissen, die overvol zijn.

In O Estado de São Paulo bekritiseert het hoofd van de Braziliaanse vakbond voor gevangenisbewaarders het overheidsbeleid voor de gevangenis in Goiânia. Zo stelt hij dat slechts vijf bewakers in de nacht worden ingezet om toezicht te houden op meer dan negenhonderd gevangenen.