Zeker tien doden bij protesten tegen regime in Iran

De Britse zender Sky News meldt op gezag van Iraanse staatsmedia dat veiligheidstroepen in actie kwamen toen ''gewapende betogers'' politiebureaus en militaire bases probeerden over te nemen. De doden zijn in verschillende steden gevallen.

Eerder op de dag werd bekend dat twee personen zondag zijn doodgeschoten in Izeh, een stad in het zuidwesten van het land. Volgens parlementslid Hedayatollah Khademi raakten bij de protesten ook meerdere mensen gewond.

Het is onduidelijk door wiens toedoen de twee demonstranten om het leven zijn gekomen. "Ik weet niet of de schoten zijn gelost door betogers of de politie", verklaarde Khademi tegen persbureau ILNA. "Deze zaak wordt onderzocht."

In de nacht van zaterdag op zondag kwamen de eerste twee demonstranten om het leven. Dit gebeurde in de plaats Dorud. Een regeringsbron ontkende toen de betrokkenheid van de autoriteiten bij de dood van het tweetal. Hij claimde dat buitenlandse agenten verantwoordelijk zouden zijn.

Protesten

Tienduizenden Iraniërs protesteren sinds donderdag tegen de regering en de geestelijk leider, de ayatollah Ali Khamenei. Aanleiding voor de protesten vormen prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang die de huidige president Hassan Rohani in het vooruitzicht heeft gesteld.

Op sociale media worden mensen opnieuw opgeroepen om te protesteren in de hoofdstad Teheran en in vijftig andere stedelijke gebieden. De regering zei eerder de toegang tot Telegram en Instagram tijdelijk te willen blokkeren. Volgens diverse media is mobiel internet in diverse gebieden geblokkeerd.

Rohani zei eerder in een verklaring dat Iraniërs het recht hebben om te betogen, maar benadrukte dat protesten wel vreedzaam moeten verlopen. "Er is een verschil tussen kritiek uiten, het plegen van geweld en het beschadigen van openbare eigendommen.''

De betogers werden gewaarschuwd door de president. "De overheid tolereert het niet als er dingen worden vernield, de openbare orde wordt verstoord of als er onrust in de samenleving wordt gecreëerd."