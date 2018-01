Kim Jong-un stelt in nieuwjaarsspeech dat VS geen oorlog meer kan starten

Kim maakt begin december bekend dat het nucleaire programma van het land voltooid is, nadat het land op 28 november een intercontinentale raket afvuurde die naar eigen zeggen de gehele VS kan bereiken.

De Noord-Koreaanse leider kwam in zijn op televisie uitgezonden nieuwjaarsspeech terug op de kwestie. "De gehele VS is in bereik van onze kernwapens, en ik heb een 'nucleaire knop' op mijn bureau zitten. Dat is een realiteit, geen bedreiging." Kim liet daarbij optekenen de wapens alleen in te zullen zetten als de veiligheid van zijn land in het geding komt.

VN-sancties

In navolging van de test dreigde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley opnieuw met de "totale vernietiging" van het Noord-Koreaans regime. De VN verscherpte de sancties tegen het land, en perkte de export van aardolieproducten naar Noord-Korea nog verder in. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken noemde die sancties vorige week een "oorlogsdaad."

Kim benadrukte in zijn toespraak dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen, maar kondigde desondanks aan dat Noord-Korea zich in 2018 zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten "voor inzetbaarheid."

Kernkop

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis liet onlangs weten te denken dat het nieuw type intercontinentale ballistische raket (ICBM) dat Noord-Korea testte nog geen onmiddelijke bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Amerikaanse experts betwijfelen of Noord-Korea op dit moment al de technische mogelijkheden heeft om een kernkop te kunnen monteren op een langeafstandsraket.

Winterspelen

Tijdens de nieuwjaarsspeech van Kim kwamen ook de Olympische Spelen van Pyeongchang in Zuid-Korea, die in februari worden gehouden, aan de orde. Kim vindt dat zowel Noord- als Zuid-Korea zijn best moet doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland, en overweegt om een delegatie sporters naar de Spelen te sturen.

"De deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen zal een goede mogelijkheid zijn om de eenheid van onze mensen te laten zien en we hopen dat de Spelen een succes worden", aldus Kim. "Diplomaten van beide landen moeten snel over die mogelijkheid praten."

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had al gezegd dat de deelname van Noord-Korea zal bijdragen aan de veiligheid van de Spelen van Pyeongchang. Hij had vorige maand voorgesteld dat de regeringen in Seoul en Washington grootscheepse militaire oefeningen uitstellen tot na de Spelen.