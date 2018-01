2018 in ijskoud New York begonnen met aftelmoment op Times Square

Ruim een miljoen mensen hebben bij een temperatuur van 12 graden onder nul het nieuwe jaar ingeluid op Times Square. Het was een van de koudste nieuwjaarsvieringen in New York van de afgelopen honderd jaar.

Twintig minuten voor het inluiden van het nieuwe jaar begon zangeres Mariah Carey aan haar optreden. Ze bracht een medley van haar hits. Er waren ook optredens van onder meer Shawn Mendes, Kelly Clarkson en Sugarland.

Langs de westkust van de Verenigde Staten is het nieuwe jaar om 9.00 uur Nederlandse tijd ingeluid.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump wenste iedereen zondagavond via Twitter een gelukkig 2018. Zelfs zijn vijanden, waaronder de media die in zijn ogen nepnieuws brengen, krijgen de beste wensen.

"Terwijl ons land snel sterker en slimmer wordt, wil ik al mijn vrienden, supporters, vijanden, haters, en zelfs de zeer oneerlijke nepnieuws media een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. 2018 wordt een geweldig jaar voor Amerika!", aldus de president.

Zuid-Amerika

Ook in Canada en Latijns-Amerika is het nieuwe jaar ingeluid. In Brazilië was er traditioneel veel publiek op de been op het beroemde strand Copacabana in Rio de Janeiro, waar een vuurwerkshow werd gehouden.

