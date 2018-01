Dode en meerdere gewonden bij schietpartij met politie in VS

"De verdachte is neergeschoten en vermoedelijk dood", liet de politie in Douglas County op Twitter weten.

De schietpartij vond plaats in Highland Ranch, ten zuiden van Denver. De lokale politie meldde eerder te hebben gereageerd op een melding over een incident in huiselijke sfeer. The Denver Post berichtte dat agenten vervolgens vanuit een woning onder vuur zijn genomen. Daarop liet de politie weten een arrestatieteam in te zetten.

Lokale ziekenhuizen lieten de krant weten zeven slachtoffers te hebben binnengekregen. Zeker drie gewonden zouden niet in levensgevaar zijn. Over de toestand van de andere slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan. Het is nog onduidelijk of de verdachte uiteindelijk is neergeschoten door agenten.

Voorbereid

"Hij wist dat we kwamen'', zei sheriff Tony Spurlock van Douglas County. Hij zei dat de schutter een geweer gebruikte en zeker honderd kogels afvuurde. Hij raakte de agenten vrijwel gelijktijdig.

De gewonde politiemensen brachten zichzelf daarop kruipend in veiligheid. De vermeende dader kwam om het leven bij een schotenwisseling. De schutter was een bekende van de politie, maar had volgens Spurlock voor zover bekend geen strafblad.

Een vijftigjarige omwonende zei van honderden meters afstand vijftien tot twintig schoten te hebben gehoord. De man vertelde de krant dat hij in de stad Aurora woonde toen daar in 2012 bioscoopgangers werden doodgeschoten. "Waar kan je nog heen verhuizen'', vroeg hij zich hoofdschuddend af. "Het is overal.''

De doodgeschoten agent (29) werkte sinds ongeveer zeven maanden bij de politie. Hij verliet uiteindelijk in een zwarte lijkwagen het ziekenhuis. Het voertuig kreeg een escorte van tientallen politievoertuigen. Langs de route die de wagen met het lichaam aflegde, stonden ook brandweerlieden en burgers met Amerikaanse vlaggen.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak via Twitter over een verschrikkelijke schietpartij. "We houden van onze de politie'', schreef hij.