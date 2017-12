Wederom protesten tegen regime in Iran

Onder andere Instagram en Telegram werden geblokkeerd. De media worden onder meer gebruikt door betogers die willen communiceren. Sinds donderdag gaan in verscheidene plaatsen in het land mensen de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken.

Een hoge politiefunctionaris zei tegen persbureau IRNA dat zaterdag ongeveer tweehonderd betogers zijn opgepakt in hoofdstad Teheran. De arrestaties werden verricht nadat betogingen uitliepen op rellen, melden lokale media. Volgens de gouverneur van Arak, Ali Aghasadeh, raakten bij eerdere onlusten twaalf agenten gewond.

Aanleiding

Aanleiding voor de protesten vormen prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang die de huidige president Hassan Rohani in het vooruitzicht heeft gesteld.

Rohani zei in een verklaring dat Iraniërs het recht hebben om te betogen, maar benadrukte dat protesten wel vreedzaam moeten verlopen. "Er is een verschil tussen kritiek uiten, het plegen van geweld en het beschadigen van openbare eigendommen.''

De betogers werden gewaarschuwd door de president. "De overheid tolereert het niet als er dingen worden vernield, de openbare orde wordt verstoord of als er onrust in de samenleving wordt gecreëerd.

Khamenei

De demonstranten roepen ayatollah Ali Khamenei op om op te stappen als geestelijk leider van het land. Ook werd er op sommige plaatsen geroepen dat de Shah weer terug moet komen. De Shah heerste over Iran tot ayatollah Khomeini hem afzette in 1979 tijdens de revolutie.

Het zijn de grootste betogingen sinds 2009 toen er tegen de herverkiezing van toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad werd gedemonstreerd.

Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump merkte via Twitter op dat de Iraniërs "eindelijk door lijken te krijgen hoe hun geld en welvaart worden gestolen en verspild aan terrorisme''.

Trump zei ook dat de VS scherp in de gaten zullen houden of rond de "grote demonstraties'' sprake is van mensenrechtenschendingen.

Hij kreeg een tik op de vingers van de Iraanse president. Rohani zei volgens persbureau IRNA in een toespraak het voor "deze man in Amerika'' die "tot zijn kern tegen de Iraanse natie is'' niet gepast is plots mee te leven met het Iraanse volk.