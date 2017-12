Opvangcentra in Frankrijk geopend voor door file gestrande wintersporters

Verkeer van en naar de skigebieden in de Franse Alpen had zaterdag te maken met veel vertraging en liep ook in de avond op sommige plaatsen helemaal vast.

Veel automobilisten stonden al acht uur in de file en verbetering is niet in zicht, stelt de VID. Ook richting Val Thorens was er met 33 kilometer file geen doorkomen meer aan. Dit wintersportgebied in het departement Savoie is vooral populair bij Nederlanders. Ook vanuit de pistes stond het verkeer stil.

Op de besneeuwde wegen kan niet worden gereden zonder sneeuwkettingen, waarschuwen de Franse autoriteiten.

Sneeuwkettingen

De files ontstaan onder andere doordat automobilisten stoppen op de weg om sneeuwkettingen om te doen. Ook ongelukken en gestrande voertuigen zijn volgens de VID oorzaak van de opstoppingen.

Ook in Duitsland en Oostenrijk kwamen Nederlandse wintersporters door drukte in een lange file op de route via de Fernpas. Daar zijn de problemen grotendeels voorbij, zei een ANWB-woordvoerder.

Nederlanders die via de N90 vanuit Lyon naar Val Thorens willen, kunnen hun reis beter uitstellen, stelt de VID. De verwachting is dat de laatste file pas aan het eind van de avond is opgelost.

Veel Nederlanders zijn wegens de kerstvakantie onderweg van of naar de Franse Alpen. Zaterdag is de drukste dag van de week, omdat veel accommodaties alleen geboekt kunnen worden van zaterdag tot zaterdag.