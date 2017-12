Colombia stuurt 55 ton karbonades naar buurland Venezuela

Het is in Venezuela traditie dat met de kerstdagen en tijdens de jaarwisseling karbonaadjes worden gegeten. De linkse regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro had de bewoners voor de kerstdagen beloofd dat er genoeg varkensvlees voorradig zou zijn, maar dat bleek niet het geval.

Uit woede over het ontbreken van voldoende karbonades in de schappen gingen veel mensen de straat op. Ze wierpen blokkades in de straten op, staken vuilnis in brand en riepen leuzen tegen Maduro.

De Venezolaanse president gaf het buitenland de schuld van het gebrek aan de karbonades. Onder meer Portugal zou de belofte om varkensvlees te leveren niet zijn nagekomen.

Venezuela zit al jaren in een economische crisis. Daardoor is er een gebrek aan levens- en geneesmiddelen. De inflatie is torenhoog.