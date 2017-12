Dodelijke brand New York waarschijnlijk veroorzaakt door spelend kind

Dat zegt de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio, na een eerste onderzoek naar de oorzaak van de brand in het stadsdeel The Bronx.

Het 3-jarige kind zat vaker aan het fornuis in de keuken. Dat zei zijn moeder tegen de autoriteiten. De brand brak uit op een moment waarop niemand de jongen in de gaten hield.

De slachtoffers waren vier jonge kinderen, vier mannen en vier vrouwen. Twaalf mensen konden op tijd uit het brandende gebouw worden gered. Vier gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Het was de dodelijkste brand in de metropool sinds 25 jaar.

Zes basisvoorzieningen in het gebouw met 26 appartementen waren niet in orde volgens de gemeente. Zo werkte eerder dit jaar een brandmelder niet, bleek uit onderzoek. De Blasio erkende dat er "zorgen waren over de staat van het gebouw, maar dat het gevaar niet acuut was".

Schoorsteen

Daniel Nigro, het hoofd van de New Yorkse brandweer, heeft in Amerikaanse media gezegd dat de brand een stuk minder verwoestend had kunnen zijn als het gezin van het appartement op de benedenverdieping waar het vuur ontstond de deur achter zich had gesloten toen zij hun flat ontvluchtten.

Door het vuur werd het trappenhuis een soort schoorsteen, waardoor het vuur snel kon verspreiden. Meer dan 170 brandweermannen bestreden het vuur.