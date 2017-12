Twaalf doden bij grote flatbrand New York

Een woordvoerder van de brandweer van New York liet weten dat een van de dodelijke slachtoffers een 1-jarig kind is. "Deze tragedie is zonder twijfel historisch van omvang", aldus de woordvoerder. The New York Times beschrijft de brand als de meest dodelijke in New York in meer dan een kwart eeuw.

Burgemeester Bill De Blasio is naar de plaats des onheils afgereisd en werd op de hoogte gesteld van de situatie.

De brandweer meldde op Twitter dat honderzestig brandweermannen de brand hielpen te blussen. Op foto's is te zien hoe meerdere ladderwagens de verschillende woningen in het pand proberen te bereiken.