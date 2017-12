Zeker veertien doden bij grote brand in Mumbai

De brand begon 's nachts in een populair restaurant op de bovenste verdieping. Het vuur verspreidde zich vervolgens in razend tempo door de rest van het gebouw, waar zich ook kantoren bevonden. Het pand stond binnen een half uur in lichterlaaie.

De slachtoffers zijn volgens nabestaanden en de autoriteiten vooral vrouwen die een verjaardagsfeest bijwoonden. Ook de jarige overleefde het niet.

Medewerkers van de brandweer kraakten volgens krant Hindustan Times de brandveiligheid in het restaurant. Zo was er geen werkend blussysteem of nooduitgang. Ook zou bovenin het gebouw veel brandbaar materiaal zijn opgeslagen, waardoor het vuur nog sneller om zich heen kon grijpen.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer en de politie doen onderzoek, zei een hoge politiefunctionaris tegen persbureau Reuters. Premier Narendra Modi condoleerde de nabestaanden via Twitter. ''Ik bid voor een voorspoedig herstel van de gewonden'', schreef hij.

Nieuwszender NDTV berichtte dat de autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar de eigenaren van het restaurant. Twee mensen zijn aangehouden.