Oud-voetballer George Weah wordt president van Liberia

De voorzitter van de nationale kiescommissie riep Weah donderdag tot winnaar uit, nadat 98,1 procent van de stemmen was geteld. Het opkomstpercentage lag rond de 56 procent.

Bij de presidentsverkiezingen van dinsdag ging het vooral om twee kandidaten: Weah en vice-president Joseph Boakai.

Volgens de voorzitter van de kiescommissie is het stemmen rustig verlopen. De 51-jarige Weah won in oktober de eerste ronde en versloeg dus Boakai (73). Ze moesten het in de tweede ronde nogmaals tegen elkaar opnemen.

Weah volgt in januari Ellen Johnson Sirleaf, die na twee termijnen niet kon worden herkozen, op als staatshoofd. Het is de eerste democratische machtswisseling in Liberia sinds 1944.

​

Kritiek

Johnson Sirleaf was, na een verkiezingszege op Weah, sinds 2006 in functie. Ze zette een definitieve streep onder de burgeroorlog die het land jarenlang teisterde, maar kreeg veel kritiek omdat ze er niet in slaagde de corruptie door de elite uit te bannen of iets te doen aan de armoede.

Weah haakte daarop in en beloofde de Liberiaanse bevolking een betere toekomst. Nadat de uitslag was bekendgemaakt gingen zijn supporters de straat op om het succes luid toeterend te vieren.

Weah groeide op in een sloppenwijk van hoofdstad Monrovia en speelde als voetballer voor grote clubs als AS Monaco, Paris Saint-Germain en AC Milan. Hij speelde zestig interlands en is de enige Afrikaan die door de FIFA werd gehuldigd als beste voetballer ter wereld. Dat gebeurde in 1995, het jaar dat hij van Parijs verhuisde naar Milaan.