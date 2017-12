Zeker veertig doden bij aanslag op cultureel centrum in Kabul

In de buurt van het persbureau zouden kort na elkaar meerdere ontploffingen zijn geweest, waarna meerdere aanvallers het sjiitische cultureel centrum binnendrongen. Of Afghan Voice het doelwit was, is niet duidelijk. In het centrum waar de aanslag is gepleegd staat ook onder meer een moskee.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken staat het dodental momenteel op 41, en zijn er daarnaast zeker 48 gewonden gevallen.

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat onder de slachtoffers studenten zijn die op dat moment op bezoek waren bij het persbureau. Ook zouden er vrouwen en journalisten zijn omgekomen. Op het moment van de aanslag waren er in het cultureel centrum veel mensen aanwezig om de Sovjetinvasie in Afghanistan van 24 december 1979 te herdenken.

Een overlevende stelt tegen de Afghaanse nieuwzender TOLO dat de daders zich op het moment van de aanslag hadden verzameld in het gebouw, en dat zeker één terrorist zichzelf vervolgens opblies.

Onrust

In november vielen twee doden bij een aanslag op een televisiestation in Kabul. Ook die aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat..

De Afghaanse premier Ashraf Ghani noemt de aanslag op het cultureel centrum in een eerste reactie "een misdaad tegen de mensheid."